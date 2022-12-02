



Израиль передаст Украине бронированные машины скорой помощи

Израиль в ближайшие часы передаст Украине бронированную машину скорой помощи.



Как сообщает "Аруц Шева", это первая из четырех машин скорой помощи, которые минобороны Израиля поставит в Украину в ближайшие месяцы.



Автомобиль скорой помощи Mercedes Sprinter находится под защитой израильской компании Palsan Ram.



Машины стали частью помощи, которую Израиль уже оказал Украине, включая тысячи касок и защитных жилетов для спасателей, десятки защитных костюмов для разминирования и других систем защиты.