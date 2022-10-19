



Израиль не даст Украине оружие, но поможет другим способом

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в среду, что Израиль предложил Украине помощь в разработке системы раннего предупреждения, но не предоставит системы вооружения.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Наша политика в отношении Украины не изменится - мы продолжим поддерживать и стоять на стороне Запада, но мы не будем поставлять системы вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией об их потребностях и предложили помощь в разработке спасательной системы раннего предупреждения", - заявил израильский министр.



Министр обороны сообщил, что Иерусалим направил в Киев запрос на обмен информацией о потребностях страны в средствах противовоздушной обороны, и после его получения Израиль "сможет помочь в разработке спасающей жизни гражданской системы раннего предупреждения".



Но из-за того, что Ганц назвал "ограничениями" и "множеством оперативных соображений", он подчеркнул, что Израиль не будет поставлять какие-либо системы вооружения Украине.



"Израиль поддерживает и поддерживает Украину, НАТО и Запад - это то, что мы говорили в прошлом и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и доставки спасательного оборонительного оборудования. Я планирую рассмотреть и утвердить дополнительный пакет, как мы делали это в прошлом. При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в пределах наших возможностей, как делали это в прошлом", - заявил Ганц на встрече с послами стран ЕС.

