



Израиль направит дополнительную гуманитарную помощь Украине

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль готовится направить дополнительную гуманитарную помощь в раздираемую войной Украину.



Об этом сообщает Ynet.



Пакет помощи включает передовое хирургическое оборудование на сумму 1,2 миллиона долларов, которое получит детская больница в украинской столице, а также 20 мощных электрогенераторов на сумму более 1 миллиона долларов. Генераторы помогут украинцам справиться с огромными повреждениями электросети в результате российских бомбардировок.



"Готовимся доставить генераторы до конца года, что поможет решить энергетические вопросы Украины", - сказал Бродский.



Кроме этого, минобороны Израиля передаст Украине четыре бронированных машины скорой помощи. Один автомобиль уже был предоставлен.



"Несмотря на критику Израиля, которую часто озвучивают украинские официальные лица, мы продолжим помогать Украине, это наш моральный долг", - подчеркнул израильский посол.