



Израиль может поставлять Украине оружие через третьи страны

Израиль смягчает свое сопротивление оказанию военной помощи Украине, поскольку растущая поддержка Ираном российского вторжения превращается в угрозу безопасности Израиля.



Поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда министру обороны Израиля Бенни Ганцу позвонил его украинский коллега Алексей Резников. Израиль обязался помочь Украине разработать систему раннего предупреждения. Кроме этого, Ганц согласился оценить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.



Как пишет издание Japan Times, массовые удары по украинским целям с помощью иранских беспилотников и ожидаемая поставка иранских баллистических ракет России изменили расчеты Израиля. Отмечается, что растет обеспокоенность тем, что украинский опыт может позволить Ирану отточить свою способность атаковать израильские города.



Бывший бригадный генерал израильской армии Амир Авиви заявил, что Израиль мог бы поставлять оборудование другим странам, помогающим Украине, что, в свою очередь, позволило бы этим третьим странам предоставить Киеву больше своих собственных арсеналов.



"Например, если вы продаете его Германии, а затем Германия поставляет еще один комплект оружия, это не израильское оружие, нет проблем", - сказал он.



Авиви также отметил, что поставки иранских дронов в Россию, которые украинские войска успешно сбивают, представляют собой беспрецедентную проблему.



"Представьте, что 100 дронов-смертников пересекают израильскую границу в направлении порта Хайфы. Как бы ни была хороша наша ПВО, взяла бы 90 из 100, все равно 10 попадет. Это большая угроза", - заявил генерал.



Кроме этого, пишет Japan Times, Россия сообщила Израилю, что примет ответные меры, если ракеты ПВО или другие перехватчики израильского производства доберутся до Украины, будь то напрямую или через третьи страны.