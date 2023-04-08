



Из-за войны в Украине свои дома покинули 60% детей – Save Ukraine

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, 60% детей в Украине были вынуждены покинуть свои дома, сообщил глава благотворительного фонда "Спасем Украину" Николай Кулеба.



"То есть более половины детей были вынуждены бежать с войны", — уточнил Николай Кулеба во время пресс-конференции в Медиа-центре Украина.



Он также отметил, что его фонд прилагает все усилия для возвращения незаконно депортированных Россией украинских детей. По словам Кулебы, фонд Save Ukraine самостоятельно организует и проводит такие спасательные операции. В частности, сегодня в Украину вернулись более 30 детей, незаконно депортированных россиянами.



«Мы не сотрудничаем с российскими властями. Ранее мы начали сотрудничать с аппаратом омбудсмена во главе с Дмитрием Лубинцом, у которого есть соответствующие полномочия для переговоров с российской стороной. Но мы готовы взять на себя вопросы логистики, подготовки соответствующих документов, транспортировки, доставки, дальнейшего устройства детей и т. д.", — сказал Кулеба.



Евгения Капалкина, юрист ОО "Украинская правовая консультативная группа", заявила, что международное гуманитарное право, в частности Женевские конвенции, категорически запрещают оккупационной державе перемещать детей в пределах оккупированной территории или вывозить в свое государство.



"Есть четко регламентированные положения, которые требуют от оккупационной державы их соблюдения. Однако, как мы видим из ситуации на Украине, Россия не придерживается этих принципов и пытается депортировать детей на территорию Российской Федерации под предлогом эвакуации. Это оказывает влияние и на их сознание, и на их личность, и лишает их возможности общаться с родственниками и т. д.", — добавила Капалкина.

