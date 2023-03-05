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​​​​​​​Из-за войны и мин более 5 млн гектаров земли в Украине нельзя засеять
05.03.2023 10:39 Раиса Вовк

​​​​​​​Из-за войны и мин более 5 млн гектаров земли в Украине нельзя засеять

В результате военных действий более 5 миллионов гектаров или 50 тысяч км2 сельскохозяйственных земель в настоящее время не подходят для использования из-за минирования, загрязнения взрывными остатками или происходящих боев.

Об этом заявил председатель Аграрного комитета Верховной Рады Александр Гайду со ссылкой на данные областных военных администраций.

Такие земли нуждаются в осмотре и могут быть загрязнены. Из-за минирования или наличия опасных предметов в земле их невозможно засеять. 

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