



Из-за санкций Россия больше не может производить радиолокационные самолеты

Россия не может производить жизненно важные радиолокационные самолеты А-50 в связи с ослаблением оборонной промышленности из-за иностранных санкций. Об этом в пятницу, 3 марта, заявило Управление разведки Украины,



У России, по данным разведки министерства обороны Великобритании, опубликованным во вторник, всего 6 или 7 действующих А-50.



“Всего было около 10 различных модификаций таких [А-50] самолетов. Другое дело не в том, сколько их, а в возможности их производить. На сегодняшний день деградировавшая промышленность РФ не в состоянии производить новые самолеты аналогичного назначения “, — сказал представитель разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в ходе национального телемарафона.



Юсов отметил, что иностранные поставщики не хотят сотрудничать с Россией из-за санкций.



С начала вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года российская оборонная промышленность борется с нехваткой иностранной электроники и материалов.



По данным министерства обороны Великобритании, A-50 — это российская бортовая платформа дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его роль заключается в создании узнаваемой воздушной картины и обеспечении координации с соседними истребителями.



Напомним, российский А-50, возможно, получил значительные повреждения 26 февраля во время атаки беспилотника на белорусскую базу.



Хотя Великобритания не смогла подтвердить повреждения, “тем не менее, потеря A-50 будет значительной, поскольку она имеет решающее значение для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного боя”, и будет “еще больше ограничивать российские возможности в воздушных операциях”.



