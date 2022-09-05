



Из-за пожара на ЗАЭС отключили шестой энергоблок

В результате пожара, который произошел из-за обстрелов, отключили последнюю линию, которая с Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщили в Энергоатоме. Единственный энергоблок, еще накануне работавший, разгрузили и отключили от сети. Пока он питает только нужды станции.





В последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".



В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше.



"Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС – Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС", - говорится в заявлении.

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