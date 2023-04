Из-за больших потерь в Украине организация армии РФ претерпела изменений. У российских войск на войне против Украины появилась явно новая группировка "Днепр", создание которой предполагает, что первоначальная организация сил изменилась – вероятно, как раз из-за больших потерь.



Об этом идет речь в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



В Минобороны Великобритании отмечают, что 18 апреля кремль опубликовал пресс-релиз о визите путина на оккупированный РФ юг Украины. Используя российское написание украинской реки Днепр, в сообщении говорится, что путин посетил "группировку войск "Днепр".



"Это одно из первых упоминаний о существовании "группировки войск "Днепр" (ГВД). Россия использует термин "группировка войск" в специфическом ключе, указывая на крупное, организованное по заданию оперативное формирование", – указывают в британской разведке.



Там же напомнили, что в начале вторжения в Украину российские силы были организованы в группировки войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в РФ, "например, Западная и Центральная группировка войск".



"Существование явно нового УВД предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь", – указывают в британской разведке.



"Миссия ГВД, вероятно, будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, который сейчас обозначен рекой Днепр", – сообщили в Минобороны Великобритании.



