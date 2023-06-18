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Каховская ГЭС
18.06.2023 11:29 Евгения Маркова

Из-за подрыва Каховской ГЭС погибло 16 человек, пропавших без вести – 31

Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 16 человек: 14 - на Херсонщине и 2 - на Николаевщине. Пропавшими без вести считают 31 человека. Об этом 17 июня сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Число погибших на оккупированном левобережье Херсонщины неизвестно.

Подтопленными остаются 1300 домов: 1274 - на территории Херсонской области и 26 - Николаевской. Всего из этих территорий эвакуировали 3614 человек, из них 474 ребенка.

Полиция приняла более 4800 заявлений о поврежденном имуществе.

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