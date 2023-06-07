



Из-за подрыва ГЭС: Поля юга Украины в 2024 году могут стать пустынями

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опасается, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.



Ведомство по предварительным оценкам прогнозирует затопление ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье Херсонской области в результате подрыва ГЭС. В разы больше может быть затоплено территорий на левом берегу оккупированной в данный момент области.

Кроме того, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Подрыв Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской.



Как отметил основатель Агроцентра КШЭ и вице-президент по экономическому образованию КШЭ Олег Нивьевский, всего в Украине было до 500 тысяч га под поливом.



"Поэтому фактически и ориентировочно из-за подрыва без орошения остались около 200 тысяч га", – пишет он и отмечает, что эта цифра учитывает оккупированные территории.



Нивьевский уточнил, что сеть Ингулецкой оросительной системы не работала последний год, а Южнокрымского канала прекратила работу еще раньше.



“Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов”, – говорят в министерстве.

Негативные последствия будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб. Только что закончился период нереста, и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках.



Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Так, в дальнейшем при снижении “наводненной” волны эти биоресурсы окажутся на суше.



Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленых водах Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.



“Негативные последствия разорения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку возобновление количественного и качественного состава популяций рыб и их кормовой базы требует много времени”, – отметили в ведомстве.