Из украинского порта вышло второе судно с зерном

Хорошая новость из Одесской области: после погрузки зерна порт Черноморск покинуло второе грузовое судно "Aroyat". Эту информацию подтвердил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.



"Судно Aroyat (флаг Палау) вышло из порта Черноморск после погрузки 17,6 тыс. украинской пшеницы для Египта", – написал Кубраков в соцсети X, уточнив, что "это второй балкер, зашедший в порт Черноморск по временному коридору для гражданского судоходства – первым был Resilient Africa с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии".



По слова вице-премьера, экипаж "Aroyat" – это граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.



The vessel AROYAT (flag 🇵🇼 Palau) left the port Chornomorsk after loading 17,6K Ukrainian wheat for Egypt.



This is the second bulker entered the port of Chornomorsk using temporary corridor for civil shipping. The first was RESILIENT AFRICA with 3K wheat for Asia.



The crew of… pic.twitter.com/JX1n7JPHnS