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Из украинского порта вышло второе судно с зерном
22.09.2023 10:40 Mignews | twitter.com/OlKubrakov

Из украинского порта вышло второе судно с зерном

Хорошая новость из Одесской области: после погрузки зерна порт Черноморск покинуло второе грузовое судно "Aroyat". Эту информацию подтвердил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Судно Aroyat (флаг Палау) вышло из порта Черноморск после погрузки 17,6 тыс. украинской пшеницы для Египта", – написал Кубраков в соцсети X, уточнив, что "это второй балкер, зашедший в порт Черноморск по временному коридору для гражданского судоходства – первым был Resilient Africa с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии".

По слова вице-премьера, экипаж "Aroyat" – это граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.
 


Напомним, 21 сентября грузовое судно Resilient Africa прибыло в турецкий пролив Босфор, став первым судном, загруженным зерном из Украины, которое войдет в Черное море и выйдет из него по временному коридору.
 

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