



Резиденция президента-беглеца Януковича станет парком-памятником "Межигорье"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании из резиденции сбежавшего из Украины и заочно осужденного экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.



Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №9354, размещенной на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 18 августа.



Отметим, что Рада приняла данный законопроект в целом 14 июля.



Документ предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.



Согласно законопроекту, будет организована специальная администрация парка-памятника "Межигорье" в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.



Напомним, что "Межигорье" - это бывшая резиденция Януковича в селе Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область). Суд заочно приговорил Януковича к 13-ти годам лишения свободы за государственную измену. На сегодня он скрывается в РФ.