



Из развалин ПТУ в Макеевке извлечено 196 тел

Российские каналы сообщают: “На 12:00 сегодня по Москве в Макеевке уже извлечено 196 тел и останков тел, требующих экспертизы ДНК.

Пропавшими без вести считаются 270 человек, включая найденные 196 тел и останки".



Также сообщается: "Первые серьёзные данные судмедэкспертизы по Макеевке ожидаются во вторник вечером.

Из ДНР в Москву текут одна за другой версии случившегося с указанием виновных. Сергей Кириенко вечером по ВКС проведет совещание с функционерами на местах и попытается свести все разнообразные мнения о том, кого нужно отдать на съедение. "