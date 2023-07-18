



Из-под завалов во Львове на 11 день спасли кота. Фото

Во Львове коммунальщики на 11 день поисков вытащили живого кота из-под завалов дома на Стрыйской, куда попала ракета, сообщило Суспільне.



Ночью 6 июля, когда Россия атаковала Львов ракетами, в квартире на четвертом этаже на улице Стрыйской находилась Ольга, ее мама, собака и два кота.



"Это была ночь и все были дома. Когда произошел удар, Олю вытащили, а ее маму, к сожалению, уже неживую. В этот же день спасатели из-под завалов достали их собаку", - говорится в сообщении.



Тогда же владелица квартиры начала искать двух котов. Один из них был замечен за домом, о другом длительное время не было никакой информации.



Однако, 17 июля, когда владелица пришла на место искать свои вещи, вышел коммунальщик, и вынес кота на руках. Как выяснилось, кот все это время просто лежал под кирпичами, у него не было ни одной щели, чтобы выйти наружу.



"Оля сразу его узнала, взяла на руки, он прильнул к ней и сразу уснул на руках, потерял сознание. Видно, что животное было истощено", - говорится в публикации.



Отмечается, что 11-летнего Черчилля сразу повезли на осмотр ветеринару. В клинике у кота диагностировали обезвоживание. Произвели биохимический, общий анализ крови, провели УЗИ-диагностику, проверили, нет ли резких изменений внутренних органов, но, как оказалось, все в порядке.



Теперь Черчилль будет под наблюдением врачей. Ему назначили антибиотики и специальное питание. Сейчас он вместе с хозяйкой и собакой, которую спасли раньше, живет в модульном городке.











