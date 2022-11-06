



Из 570 человек осталось 29. Под Сватово уничтожен батальон мобилизованных

Родственники мобилизованных из Воронежской области заявляют о брошенных на передовой солдатах, огромных потерях и бежавшем командовании в боях под Сватово, сообщает издание Верстка.



О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны», рассказал Агафонов. Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли, окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, „Грады“, миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные — всё», — рассказал Агафонов.О сотнях погибших «Вёрстке» рассказала супруга другого мобилизованного — Злата. «Погибших, конечно, больше половины», считает она со ссылкой на мужа.