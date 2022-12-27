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Италия может передать Украине системы ПВО
27.12.2022 21:38 Ольга Белозерова

Италия может передать Украине системы ПВО

Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с  председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Мелони рассказала Зеленскому о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба.

 

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