Италия может передать Украине системы ПВО
Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Мелони рассказала Зеленскому о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба.
Висловив @GiorgiaMeloni подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення 🇮🇹 урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту 🇺🇦 неба. Обговорили #ФормулаМиру— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2022