



Италия может передать Украине системы ПВО

Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО.



Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.



Мелони рассказала Зеленскому о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба.



