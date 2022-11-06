



ISW: значительная часть ЧВК "Вагнер" в Украине - зэки

В Украине в состав ЧВК "Вагнер" входит значительная часть заключенных, которые несут потери.

Об этом говорится в ежедневном отчете Американского института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, осужденными доукомплектовываются силы РФ для отправки на войну в Украину. Также глава ЧВК "Вагнер" Пригожин пытается расширить свое влияние в российских регионах.

В ISW подчеркнули, что ЧВК потеряла в Украине до 1000 наемников. За последние два месяца было ликвидировано более 500 заключенных.

Как отметили аналитики, ранее украинская разведка сообщила, что зэки заразили инфекционными заболеваниями войска "Вагнера".

"Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни", - сказано в отчете.