



ISW: ВСУ успешно контрнаступают, ликвидируя целые дивизии армии РФ

Воины ВСУ возле Кременной ликвидировали крупное военное соединение оккупантов, нанеся удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.



Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.



Они сообщили, что в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.



Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.



Ключевые выводы ISW:

Украинские войска 14 июня продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились побед.

14 июня российские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины.

Украинские и русские силы продолжили наземные атаки в районе Бахмута.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, по состоянию на 14 июня добились успехов в этом районе.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские вертолеты, обороняющиеся от украинских контрнаступательных операций на юге Украины, вероятно перекинуты на аэродром в Бердянске Запорожской области.

Последние дни ВСУ контрнаступали на трех направлениях и имели успехи. Так, за последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

Украинские силы продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех направлениях и 14 июня добились успехов, говорится в отчете ISW.

Аналитики, в том числе, цитируют замминистра обороны Анну Маляр, накануне подтвердившую продвижение ВСУ от 200 до 500 метров на неустановленных участках Бахмутского направления и от 300 до 350 м на Запорожском направлении.

Бои продолжались в западной части Донецкой области, особенно в районе Макаровки, и в западной части Запорожской области к югу от Орехова.

ВСУ продолжают атаковать позиции вражеского РЭБ, так как это оборудование, подчеркивают эксперты, имеет решающее значение для затруднение украинских атак на Таврическом участке фронта.



Контрнаступление ВСУ - главное

Украинские силы с начала июня продолжают тактику прощупывания российской линии обороны на "слабые места" для нанесения большого удара по мощностям оккупантов. Иногда это стоит для наших защитников жизней и утраченной техники.



В настоящее время известно об освобождении ряда населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. В Минобороны комментируют новые успехи ВСУ сдержанно и без лишних подробностей.

За последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка