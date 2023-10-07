



ISW: ВСУ продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье

Украинские войска продолжили успешные наступательные операции в районе южнее Бахмута, в частности в районе Андреевки. Недавние кадры геолокации, обнародованные 5 октября, подчеркивают значительные успехи, достигнутые украинскими войсками, поскольку они теперь достигли линии деревьев, расположенной между Роботином и Вербовым.



Капитан Илья Евлаш, представляющий Восточную группировку Вооруженных Сил Украины, поделился мнением о текущих боевых действиях. Он подчеркнул важность подготовки к наступательным действиям в предстоящий осенне-зимний период. Евлаш признал, что на этом этапе потребуется усиление материально-технической поддержки, поскольку неблагоприятные погодные условия, такие как дождь и туман, потенциально могут снизить эффективность беспилотников, тактических подразделений и армейской авиации. Тем не менее, он подтвердил, что украинские силы полны решимости продолжать наступательные операции в течение зимних месяцев.



Ранее капитан Евлаш сообщил об успехах ВСУ в вытеснении российских войск с позиций на Бахмутском направлении. Тем временем на Лимано-Купянском направлении оккупационные силы активизировали боевые действия, что обозначило эскалацию продолжающегося конфликта.