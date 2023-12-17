Новости » События в Украине
ISW: ВС РФ продвинулись на трех направлениях в Украине
17.12.2023 08:07 Алина Груднева

ISW: ВС РФ продвинулись на трех направлениях в Украине

Российские войска немного продвинулись на трех направлениях в Украине.

Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, россияне провели локализованные наступательные операции в районе Бахмута. 

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Также наступательные действия российских войск проводились в предыдущие сутки возле Авдеевки. ISW ссылается на геолокационные кадры за 15 декабря, которые демонстрируют продвижение ВС РФ к западным окраинам промзоны к юго-востоку от Авдеевки, которую уже давно безуспешно штурмуют россияне.

По словам аналитиков, третьим направлением является запад Запорожской области. Продвижение зафиксировано также к северо-западу от Вербового.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы