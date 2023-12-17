



ISW: ВС РФ продвинулись на трех направлениях в Украине

Российские войска немного продвинулись на трех направлениях в Украине.



Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).



По словам аналитиков, россияне провели локализованные наступательные операции в районе Бахмута.



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Также наступательные действия российских войск проводились в предыдущие сутки возле Авдеевки. ISW ссылается на геолокационные кадры за 15 декабря, которые демонстрируют продвижение ВС РФ к западным окраинам промзоны к юго-востоку от Авдеевки, которую уже давно безуспешно штурмуют россияне.



По словам аналитиков, третьим направлением является запад Запорожской области. Продвижение зафиксировано также к северо-западу от Вербового.