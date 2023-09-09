



ISW: войска РФ меняют "огневую доктрину" и тактику из-за наступления ВСУ

Российские войска изменили систему управления и командования из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.



По данным Института изучения войны (ISW), россиянам также пришлось адаптировать системы РЭБ, чтобы защититься от украинских беспилотников.



"Российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией", - сказано в отчете.



В свою очередь, Центр безопасности и новых технологий зафиксировал перенесение россиянами своих штабов за пределы досягаемости большинства ударных систем ВСУ. Передовые командные пункты были размещены за хорошо защищенными позициями. ВС РФ пришлось менять "огневую доктрину", которая в приоритет ставит точность обстрелов, а не их количество.



Уточняется, что российские войска столкнулись с дефицитом боеприпасов для массированных обстрелов из-за трудностей с транспортировкой.