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ISW: войска РФ меняют "огневую доктрину" и тактику из-за наступления ВСУ
09.09.2023 08:29 Алина Груднева

ISW: войска РФ меняют "огневую доктрину" и тактику из-за наступления ВСУ

Российские войска изменили систему управления и командования из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), россиянам также пришлось адаптировать системы РЭБ, чтобы защититься от украинских беспилотников.

"Российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией", - сказано в отчете.

В свою очередь, Центр безопасности и новых технологий зафиксировал перенесение россиянами своих штабов за пределы досягаемости большинства ударных систем ВСУ. Передовые командные пункты были размещены за хорошо защищенными позициями. ВС РФ пришлось менять "огневую доктрину", которая в приоритет ставит точность обстрелов, а не их количество.

Уточняется, что российские войска столкнулись с дефицитом боеприпасов для массированных обстрелов из-за трудностей с транспортировкой.

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