



ISW: "Вагнеровцы" дальше воевать не смогут - слишком истощены

ЧВК "Вагнера" не смогут продолжать вести боевые действия, поскольку находятся в изможденном состоянии. После многих месяцев городских боев маловероятно, что боевики продолжат боевые действия за пределами Бахмута.



Такие выводы делают аналитики Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Эксперты ISW отмечают, что "вагнеровцы" начали подавать признаки того, что они не смогут проводить наступательные операции за пределами города Бахмут с конца декабря 2022 года. Российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.



Маловероятно, что российская армия будет проводить наступательные операции, если Пригожин выполнит свое обещание вывести личный состав "Вагнера" из города Бахмут 25 мая. Некоторые источники в РФ предполагают, что он отправит "вагнеровцев" на другой "критический" участок фронта в конце месяца.



Ключевые выводы ISW:

Президент России Владимир Путин, 21 мая, поздравил ЧВК "Вагнера" и российских военных со взятием Бахмута.

Президент США Джо Байден, 21 мая заявил, что США будут обучать украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы повысить обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

Российские войска продолжали наступательные операции на линии фронта Донецк – Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений, которые можно проверить.

Сообщается, что украинские войска нанесли глубокий удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске Запорожской области ракетой Storm Shadow.

В отчете Института изучения войны также говорится, что россияне потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, а постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнеровцев" в городе.