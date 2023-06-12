



ISW: В РФ пытаются уменьшить значение прорыва ВСУ линии обороны

Военные ВСУ в ходе контрнаступательных операций добились успехов и освободили ряд населенных пунктов. При этом в РФ пытаются преуменьшить и значение потери контроля над ними, и прорыва собственных линий обороны. Об этом идет речь в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



Воины ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, и 10 и 11 июня заняли определенную территорию.



По словам заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр, военные ведут наступательные операции в районе Бахмута.



Между тем, российские источники сообщают о продолжении ВСУ наземных атак на северном и южном флангах города.



Освобождение населенных пунктов



Геолокационные кадры и российские источники показали, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в ходе продолжающихся наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Большой Новоселки в западной части Донецкой области.



Российские источники сообщили, что бойцы ВСУ продолжали наступление к юго-западу от Орехова в Запорожской области, и украинские военные добились успехов в этом районе.



Украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и части Запорожской области, что подтвердили и российские источники, однако попытались это преуменьшить.



Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 300-1500 метров на юге страны. Она и другие украинские и российские источники сообщили, что в период с 10 по 11 июня Силы обороны добились успехов южнее Великой Новоселки, в том числе освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодарьевку.



Что придумали пропагандисты РФ для "оправданий"



Некоторые российские источники сообщили, что бои продолжаются в "серой зоне" или оспариваемых районах, или что ВСУ действуют в районах, которые войска РФ "не полностью оккупировали" до украинских атак в южных регионах.



Российские источники, вероятно, называют территориальное продвижение ВСУ через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонительных рубежей оккупантов, говорится в отчете аналитиков.



Также в ISW отмечают, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов, но "говорить об украинском "прорыве" пока преждевременно".



Ключевые выводы

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска перебрасывают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления.

В ночь с 10 на 11 июня РФ нанесла ограниченную серию ударов беспилотниками по приграничным районам на востоке Украины.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин охарактеризовал план Минобороны РФ оформить к 1 июля "добровольческие формирования" как нападение на него и своих наемников.

Украина и РФ провели обмен военнопленными практически один на один.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки южнее Кременной.

Украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и на линии Авдеевка - Донецк.

По состоянию на 10 июня Силы обороны Украины укрепили позиции вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями и на западе Запорожской области.

Российские блогеры заявили, что дождь на фронте в Запорожской области может замедлить операции украинских войск в ближайшие дни.

Сообщается, что в Чечене сформировали два новых полка: "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", оснащенных имеющейся в продаже китайской бронетехникой.

Диверсанты, в том числе, как сообщается, украинские партизаны, осуществили два отдельных взрыва самодельных взрывных устройств на железных дорогах в оккупированных Крыму и части Херсонской области.

Освобождение ВСУ населенных пунктов



Сухопутные войска ВСУ 11 июня официально подтвердили освобождение н.п. Благодатное от российских оккупантов.



Как рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, операция по деоккупации населенного пункта была успешной во взаимодействии с другими подразделениями.



Позже в воскресенье 7-й отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об освобождении населенного пункта Нескучное. В тот же день вечером замглавы Минобороны Анна Маляр также заявила, что наши военные освободили и н.п. Макаровка Донецкой области.