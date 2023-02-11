



ISW: в РФ недовольны провалом в Угледаре

Провальная попытка наступления россиян на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.



Такое мнение выразили в американском Институте изучения войны.



По данным аналитиков ISW, в РФ блогеры, скорее всего, обвинили в провале российских командиров для того, чтобы умалить тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных будет и дальше приводить к подобным тактическим неудачам.



"Вероятно, пропагандисты регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи общую ответственность за военные неудачи в Украине перевести с российских террористических вооруженных сил, как институции на отдельных лиц", – считают аналитики.



Касательно вчерашней массированной атаки территории Украины ракетами и иранскими дронами, в ISW отметили, что российская сторона преувеличивает эффективность подобных ударов, требующих боеприпасов, количество которых ограничено.



Уточняется, что значительных изменений линии фронта нет. Силы РФ продолжают атаковать к северо-западу от Сватово и Кременной (Луганская область), в районе Бахмута и на западе Донецкой области. Отдельные бои ведутся в Запорожской области.