



ISW: Украина могла нанести удары по врагу не британскими ракетами Storm Shadow

Украина могла нанести удары по врагу не британскими ракетами Storm Shadow, а другими системами поражения. Об этом пишет Институт изучения войны в своем ежедневном анализе.



Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удары по тыловым районам россии в Луганской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow 12 и 13 мая, что вызвало обострение беспокойства россиян относительно потенциальных возможностей Украины поразить их материально-техническое обеспечение.



13 мая Минобороны России заявило, что украинская авиация 12 мая нанесла удар по промышленным объектам оккупированного Луганска крылатой ракетой Storm Shadow. При этом, один из российский военных блогеров утверждал, что крылатая ракета Storm Shadow нанесла бы больший ущерб, а МВД ЛНР заявило, что ВСУ использовали ракеты "Гром-2" для нанесения удара.



Отмечается, что Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес 12 мая подтвердил, что страна поставляет Украине ракеты, но не уточнил, когда и , собственно, получила ли уже их Украина.



В ISW подчеркивают, что не видят подтверждения того, что украинские силы использовали именно крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российским позициям в Украине.