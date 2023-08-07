



ISW: Удары по мостам в Крым - часть кампании ВСУ для контрнаступления

Силы обороны Украины применяют активные меры против критически важных российских объектов, включая мосты, в оккупированном Крыму. Эти действия являются частью стратегической кампании Вооруженных Сил Украины по перехвату и созданию благоприятных условий для будущих решительных контрнаступательных операций. Такие выводы содержатся в отчете, представленном аналитиками Института изучения войны (ISW).

Операции, направленные на атаку критически важных российских коммуникаций, включая мосты в оккупированном Крыму, подчеркивают решимость и настойчивость ВСУ в обеспечении своей безопасности и территориальной целостности. Это стратегически важные шаги, которые позволяют украинским вооруженным силам контролировать ситуацию и подготовиться к контратакам.

Так, украинские военные 6 августа нанесли удар по двум ключевым автодорожным мостам вдоль важнейших наземных коммуникаций российских захватчиков (GLOC), соединяющих оккупированные Крым и часть Херсонской области, в результате чего войска РФ перенаправили дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.



Руководитель оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ будто бы выпустили 12 ракет по автодорожному мосту через Генический пролив, соединяющий Генический район с Арабатской стрелкой, и что 9 из этих ракет якобы перехватила российская ПВО.



Российские источники показали изображения со значительными повреждениями моста, и заявили, что украинские удары частично разрушили часть переправы.



Российские источники также распространили кадры, на которых видно, как ВСУ наносят удар по автомобильному мосту через Чонгар на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь), соединяющей оккупированный Крым с захваченной частью Херсонской областью, с последующим незначительным повреждением обеих сторон моста.



Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ якобы выпустили 2 ракеты по мосту, и одна ракета прошла через средства ПВО захватчиков и повредила дорожное полотно автомобильного моста.



Российские источники утверждали, что ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя эксперты ISW еще не получили подтверждений, что оккупанты перехватили такие ракеты.



Последствия для логистики оккупантов



Также Аксенов рассказал, что ведутся ремонтные работы на мосту через Чонгар, и что оккупанты перенаправят весь трафик через КПВВ "Армянск" и "Перекоп" на трассы М-17 (Армянск - Олешки) и Т2202 (Армянск - Новая Каховка).



Оккупационное "министерство транспорта" Крыма объявило, что все движение через КПП "Джанкой" по трассе М-18 закрыто, но движение по мосту через Керченский пролив и через Керченскую паромную переправу работает в обычном режиме.



ФСБ приостановила въезд гражданских лиц на оккупированную Арабатскую стрелку с 31 июля, и российские официальные лица не комментируют состояние движения по GLOC Геническ - Арабатская стрелка.



В Институте изучения войны отмечают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, вынудит российских оккупантов перенаправить военные перевозки с Арабатской стрелки на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и подконтрольной им часть территории Херсонской области,

пишет

РБК-Украина.



Так, трасса М-17 проходит через Армянск, а затем разветвляется на пересечении с трассой Т2202 на север и продолжается на северо-запад, что означает, что большая часть, если не все российские автомобильные дороги между Крымом и Херсонской областью должны будут проходить вдоль или очень близко к одной 20-километровый участок трассы М-17 между Ишунем и Армянском, говорится в отчете.



"Это серьезное узкое место в российских GLOC, вероятно, создаст значительные сбои в логистике и вероятность задержек и пробок. Неясно, как быстро российские официальные лица смогут отремонтировать мост через Чонгар, и столь же неясно, отремонтировали ли российские официальные лица железнодорожный мост через Чонгар, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля", - указывается в публикации.



В ISW считают, что у российских захватчиков восстановление поврежденного моста через Генический пролив займет значительно больше времени.



В отчете также говорится о том, что российские GLOC вдоль автомагистрали T2202 к северо-западу от Крыма, особенно маршруты вдоль основных и магистральных дорог к югу от Новой Каховки, находятся ближе к позициям ВСУ в верхней Херсонской области, и во многих случаях в пределах досягаемости артиллерийского огня удерживаемого украинцами западного берега реки.



"Российские силы, вероятно, могут снизить риски от украинского огня с закрытых позиций в этом районе, выбрав более медленные и менее эффективные деревенские дороги к северо-востоку от Чаплинки, но за счет более медленной и сложной материально-технической поддержки", - пишут эксперты ISW.



Часть кампании контрнаступательных операций



Удары Сил обороны по мостам на критических российских объектах наземных коммуникаций являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций, отмечают в Институте изучения войны.



Известный российский блогер, связанный с ЧВК "Вагнера", утверждал, что удары ВСУ 6 августа показывают, что украинские силы методично пытаются отрезать российскую группировку на юге Украины и нарушить ее логистику, подобно украинской кампании по перехвату во время Херсонского контрнаступления.



Также "военкор" отмечал, что российская оборона на западном (правом) берегу Херсонской области была разрушена в считанные дни после нескольких месяцев ударов ВСУ по логистике оккупантов, и выразил опасение, что ситуация может повториться.



Расширение усилий ВСУ по перехвату



Аналитики считают, что украинские удары по восточным контрольно-пропускным пунктам, скорее всего, прервут переброску российского личного состава, техники и оборудования из оккупированного Крыма для проведения важнейших оборонительных операций РФ в западной части Запорожской области и в районе границы между Запорожской и Донецкой областями на неопределенный срок.



"Украинские силы, по-видимому, также расширяют свои усилия по перехвату, чтобы нацелиться на российские военно-морские цели, участвующие в российской логистике в Черном море, как ранее наблюдал ISW", - говорится в отчете.



Также в публикации указывается, что украинские официальные лица регулярно заявляли о своей приверженности кампании по перехвату российских военных объектов с целью ослабления логистики захватчиков и их оборонительных возможностей, чтобы создать благоприятные условия для будущих контрнаступательных действий ВСУ.



ISW: удары по мостам в Крым являются частью кампании ВСУ для решительного контрнаступления



Ключевые выводы:

Войска РФ в ночь с 5 на 6 августа нанесли одну из крупнейших за последние месяцы серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.

Украинские официальные лица заявили, что ПВО ВСУ уничтожила 3500 воздушных целей с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) продолжились международные переговоры, направленные на выработку основных принципов будущего урегулирования войны в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал неясный и противоречивый ответ репортеру New York Times, который спросил, стремится ли РФ захватить больше территории Украины, помимо четырех частично оккупированных областей, которые Россия незаконно захватила в сентябре 2022 года.

ВСУ 6 августа продолжали контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта.

Войска РФ 6 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, в приграничном районе Запорожской и Донецкой областях, в западной части Запорожской области, наступали на отдельных участках.

Российское военное командование наконец-то разрешило военнослужащим российского добровольческого батальона "Алга", который с осени 2022 года участвует в самых напряженных боевых действиях в Донецкой области, вернуться в РФ в отпуск.

Российские оккупационные "власти" продолжают устанавливать институциональные связи между российскими и украинскими структурами управления и социальными службами на оккупированной территории Украины.

Удары Сил обороны по мостам в Крым



Военные ВСУ 6 августа заявили, что днем в воскресенье ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам - ключевым путям сообщения оккупантов.



Перед этим, 29 июля, Силы обороны Украины также сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим представители коллаборантов рассказывали якобы об "отражении украинской атаки" ракетами Storm Shadow на железную дорогу в Чонгаре. Однако после в сети появились фото поврежденной переправы, что свидетельствуюет об обратном.



Напомним также, что первый удар по мосту произошел 22 июня. Тогда РФ тоже заявляла об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.