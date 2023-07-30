



ISW: У России новая политика освещения контрнаступления ВСУ

В России провоенные ультранационалистические СМИ присоединились к попыткам Кремля изобразить украинское контрнаступление как “неуспешное”. Об этом заявили аналитики Института изучения войны в отчете ISW.



Так, в РФ "военкоры" и "Z-патриоты" стали все чаще и существеннее преувеличивать потери, которые несут ВСУ, и все меньше рассказывая о потерях и проблемах российской армии. Известные российские блогеры все чаще неверно представляют украинские контрнаступательные операции как “серию неудачных атак по всей линии соприкосновения”.



Эксперты обращают внимание, что российские блогеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них видно, как “недавно один российский танк разгромил украинскую роту с бронетехникой”, но на самом деле кадры сняты 7 июня, и показывают, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне ВСУ.



“Российские источники ретранслируют старые кадры в поддержку заявлений о том, что ВСУ несут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что в РФ источники преднамеренно усиливают старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля”, – считают аналитики.



В отчете говорится о том, что российский президент Владимир Путин “в подобной попытке преувеличения” недавно заявил, что “ВСУ потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области”.



Специалисты ISW считают, что “Кремль, вероятно, меняет свою политику в отношении освещения войны, чтобы преуменьшить возможности успешного контрнаступления ВСУ, и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий”.



Ключевые выводы в отчете ISW: