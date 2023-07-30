ISW: У России новая политика освещения контрнаступления ВСУ
В России провоенные ультранационалистические СМИ присоединились к попыткам Кремля изобразить украинское контрнаступление как “неуспешное”. Об этом заявили аналитики Института изучения войны в отчете ISW.
Так, в РФ "военкоры" и "Z-патриоты" стали все чаще и существеннее преувеличивать потери, которые несут ВСУ, и все меньше рассказывая о потерях и проблемах российской армии. Известные российские блогеры все чаще неверно представляют украинские контрнаступательные операции как “серию неудачных атак по всей линии соприкосновения”.
Эксперты обращают внимание, что российские блогеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них видно, как “недавно один российский танк разгромил украинскую роту с бронетехникой”, но на самом деле кадры сняты 7 июня, и показывают, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне ВСУ.
“Российские источники ретранслируют старые кадры в поддержку заявлений о том, что ВСУ несут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что в РФ источники преднамеренно усиливают старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля”, – считают аналитики.
В отчете говорится о том, что российский президент Владимир Путин “в подобной попытке преувеличения” недавно заявил, что “ВСУ потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области”.
Специалисты ISW считают, что “Кремль, вероятно, меняет свою политику в отношении освещения войны, чтобы преуменьшить возможности успешного контрнаступления ВСУ, и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий”.
Ключевые выводы в отчете ISW:
- Некоторые российские блогеры, возможно, формируют свое изображение более широкого украинского контрнаступления, опасаясь наказания Кремля после ареста военного преступника и блогера Игоря Гиркина.
- Способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и последующие неудачи России или значительные успехи Украины могут подорвать прогресс Кремля в этих усилиях.
- 29 июля ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных участках продвинулись вперед.
- Украинские силы, вероятно, атаковали российские военные и тыловые объекты в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.
- Вечером 28 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр.
- Российские войска вели наступательные действия на рубеже Сватово – Кременная и Авдеевка – Донецк, заявляли о наступлении на рубеже Сватово – Кременная.
- Украинские войска вели наступательные действия на линии Сватово – Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, и продвигались в обход Бахмута.
- Украинские силы вели наступательные операции вдоль западного приграничья Донецкой области и востока Запорожской области и южнее Орехова, а также продвигались вдоль западного приграничья Донецкой области и востока Запорожской области.
- Российские силы вели наступательные операции вдоль западной границы Донецкой области и восточной части Запорожской области и к югу от Орехова, но не совершали ни подтвержденных, ни заявленных наступлений.
- В украинском отчете указывается, что “российские оккупационные власти” продолжают усилия по мобилизации на захваченных территориях Украины для восполнения своих потерь из-за боев.
- Российские власти продолжают принудительно депортировать украинских детей из оккупированной части Украины в РФ под видом "программ отдыха и реабилитации".