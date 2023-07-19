



ISW: У армии РФ проблемы – солдаты отказываются воевать и массово сдаются ВСУ,

Российские солдаты отказываются воевать в Украине и начали массово сдаваться в плен бойцам Вооруженных Сил Украины. Связано это с тем, что армия РФ продолжает испытывать проблемы с обеспечением, логистикой и ротацией на юге Украины. По крайней мере, об этом заявил не какой-то рядовой военный, а на это жаловался командующий 58 общевойсковой армией РФ на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов перед своим увольнением. На это обратили внимание в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).



Так, в документе отмечается, что недавнее снятие с должности Попова решением Минобороны РФ и упомянутые им проблемы продолжают оказывать влияние на российские военные операции на юге Украины, а также на обсуждение этих операций.



Известный российский блогер, связанный с Кремлем, сетовал на операции Сил обороны Украины по истощению российских сил, которые удерживают южные районы на фоне контрнаступления ВСУ.



Он также отметил, что российское военное командование не решило проблемы ротации сил, о которых говорил Попов перед увольнением.



Другой известный "военкор" поддержал уволенного российского генерала, указав, что проблемы, изложенные Поповым, кажутся более важными для решения Минобороны РФ, чем отправка этого командующего в Сирию или другие меры по смягчению информации.



Некоторые российские "военкоры" усилили сообщения об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на Запорожском направлении.



"Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции". - говорится в отчете ISW.



Ключевые выводы:

Атака на мост через Керченский пролив 17 июля, скорее всего, немедленно отразится на российской военной логистике на юге Украины.

РФ нанесла удары якобы по военным объектам на юге Украины в "явном ответе" на атаку на мост через Керченский пролив.

ВСУ вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта на фоне активизации российских наступательных операций и 18 июля добились тактических успехов на границе Харьковской и Луганской областей.

В РФ продолжаются законодательные манипуляции для подавления внутреннего инакомыслия путем введения страха перед уголовной ответственностью.

The Telegraph пришел к выводу, что к насильственной депортации украинских детей активно причастны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусские власти.

Войска РФ продолжали наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово, юго-западнее Кременной, в районах Бахмут и Авдеевка - Донецк, добились ограниченных территориальных успехов на всех направлениях.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвинулись севернее Бахмута.

Украинские силы вели контрнаступательные операции в западной части Донецкой области - восточной части и западной части Запорожской области и, как сообщается, добились ограниченного продвижения.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области, а недавно немного продвинулись в западной части Запорожской области.

Некоторые российские источники предположили, что недавние меры по поддержке развития Росгвардии позволяют ей выступать в качестве альтернативного российского военного формирования.

РФ продолжает формализовать методы социального программирования, ориентированного на молодежь на оккупированных территориях Украины.

Тем временем украинские военные продолжают контрнаступательные действия на ряде направлений, в том числе на Запорожском, Бердянском и Таврическом. Так, Силы обороны продвигаются и улучшают позиции, однако освобождение территорий не происходит быстро из-за сильно заминированной местности и укрепленной российской обороны, на что обратил внимание командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.



Параллельно с этим ВСУ продолжают наносить удары по российским складам БК и логистическим центрам на оккупированной территории на юге страны.