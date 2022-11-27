



ISW: темпы военных операций в Украине замедлились, но ненадолго

Темп военных операций в Украине замедлился из-за ухудшения погодных условий, но он в ближайшие недели наберет обороты.

К такому выводу пришли в американском Институте ищусенчт войны.

По данным ISW, боевые действия в важных прифронтовых районах на востоке и юге Украины, в том числе в Сватово, Бахмуте и Угледаре, затруднены из-за проливного дождя.

"В течение следующей недели температура по всей Украине понизится, что, вероятно, приведет к замерзанию земли и ускорению темпов боевых действий, поскольку обе стороны повысят мобильность", - считают аналитики.

Предположительно, темпы боевых действий нарастут в пределах 3-4 декабря, когда из-за понижения температуры замерзнет земля.