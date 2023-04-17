



ISW: Россияне записываются в ряды "вагнеровцев" добровольно-принудительно

Частная военная компания "Вагнера" может вынуждать мобилизованных россиян подписывать с ними контракты. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Аналитики отмечают, что ранее российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области пропали без вести после того, как отказались подписать контракт с "вагнеровцами". Опубликованные позже кадры с геолокацией показывают, как боевики Пригожина задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем доставить их на подготовку.



"Министерство обороны (МО) России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой "Вагнера", хотя статус мобилизованного персонала, первоначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавших контракты с "Вагнером", неясен", - отмечают аналитики.



Ключевые выводы

Российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на российские воздушно-десантные войска (ВДВ).

Известие о повторном назначении Михаила Теплинского предполагает, что Минобороны России стремится к более тесному сотрудничеству с группой "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность между Пригожиным и традиционным истеблишментом Минобороны.

Российские военные блоггеры воспользовались возможностью очернить мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова таким образом, что указывает на то, что антибигловская кампания владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина проникла в российское ультранационалистическое информационное пространство.

Группа "Вагнера" вернула 130 украинских военнопленных 16 апреля, что позволяет предположить, что боевики могли участвовать в обмене вне зависимости от Министерства обороны России.

Группа Вагнера может пытаться заставить мобилизованный российский персонал подписать контракты с ними, возможно, в попытке компенсировать свои потери.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к югу от Кременной.

Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута и по линии Авдеевка-Донецк.

Сообщается, что российские силы ужесточили артиллерийские обстрелы на юге Украины.

Российский мобилизованный персонал продолжает публиковать публичные жалобы на жестокое обращение с российскими командирами.

Российский источник заявил, что группа "Вагнера" причастна к вывозу украинских детей из Бахмута.

Напомним, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили четыре российских беспилотника и нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.