



ISW: россияне переживают "грубое пробуждение"

Аналитики из американского Института изучения войны считают, что у россиян меняется восприятие вектора развития войны и украинских возможностей.



"Российские источники признали, что украинское южное контрнаступление представляет серьезную угрозу для российских войск... Это признание является существенным отклонением от предыдущей версии, поддерживаемой пропагандистами, блогерами и Минобороны России в течение нескольких месяцев, что украинское контрнаступление в Херсонской области невозможно или потерпело неудачу", - отметили аналитики.



Они считают, что сейчас российская общественность переживает "грубое пробуждение", поскольку российские власти меняют нарратив, заявляя о войне с НАТО, поскольку Украина бы "не справилась" без вмешательства альянса.



"Из информации, доступной в открытых источниках, неясно, как такие оправдания действуют на внутреннюю аудиторию, но внезапные отступления от многомесячных заявлений о неспособности Украины продвинуться на юг могут вызвать некоторую обеспокоенность у российской общественности, которая и без того озабочена мобилизационными страхами", - пишет ISW.