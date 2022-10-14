



ISW: Россияне деградируют и теряют теряют способность наступать под Донецком

Ухудшение морального состояния, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий могут привести к приостановке наступательных операций. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что российские отряды все больше деградируют, удерживая относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута.



Подразделения становятся все более деградировавшими, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики.



Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и общему истощению боевых возможностей.



Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить свих боевиков на фронте.



В четверг он заявил, что его ЧВК в одиночку взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном идут бои.