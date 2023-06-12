



ISW: Россия старается преуменьшить успехи контрнаступления ВСУ

Украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 10 и 11 июня и освободили несколько городов, однако говорить об украинском “прорыве” пока преждевременно, заявили аналитики Института изучения войны ISW.



При этом российская сторона пытается преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонительных рубежей.

Как отмечается в сводке, наступление продолжалось в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины наступали к югу от Великой Новоселки и освободили, в частности, Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.



Российские источники подтвердили это, но утверждали, что бои продолжаются в “серой зоне” или оспариваемых районах, или что украинские силы действуют там, где территория не полностью оккупирована войсками РФ.



“Российские источники, вероятно, называют территориальное продвижение Украины через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонительных рубежей”, – отмечается в сводке.



“Российские войска, вероятно, взорвали плотину, чтобы сократить свои оборонительные рубежи в Херсонской области в ответ на начало украинского контрнаступления”, – заявили в ISW.