



ISW: Россия может использовать для штурма Авдеевки опытных "вагнеровцев"

К штурму Авдеевки военное руководство России, скорее всего, привлекло "вагнеровцев" с опытом.

Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



Они обратили внимание на то, что 25 марта спикер Таврического войска полковник Алексей Дмитрашковский заявил: украинская разведка прогнозирует возможное появление группы "Вагнера" на авдеевском направлении.

Через день после этого российский пользователь запрещенной соцсети VK опубликовал некролог, где сообщил о смерти "вагнеровца" Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждается, что Малготин имел предварительный военный опыт и воевал во 2-м русском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (обычно известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных представителей", – отметили аналитики.

По их информации, военное руководство РФ, вероятно, решило развернуть определенные элементы группы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы так называемой "ДНР".

"Если такие боевики "Вагнера" воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", – пояснили в ISW.



Ключевые выводы

Слухи об уходе 27 марта с должности командующего Восточной группировкой войск РФ (СВО) генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанный и циничный резонанс в российском информационном пространстве.

Российские военные блоггеры также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина 25 марта о размещении тактического ядерного оружия в Белfhecb, подчеркивая, что сообщения Путина направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

Российское военное руководство, вероятно, привлекло ограниченные высококачественные элементы группы "Вагнера" к наступлению на Авдеевку, потенциально для усиления последних ограниченных тактических успехов в этом районе.

Российские силы добились незначительных успехов вокруг Сватового, и российские войска продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и добились побед в Бахмуте.

Российские войска продолжали наземные обстрелы на линии Авдеевка – Донецк.

Похоже, Россия все чаще разворачивает элементы обычных формирований по частям вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины.

Российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные иррегулярному формированию.

В Мариуполе Донецкой области украинские партизаны совершили обстрел с применением самодельного взрывного устройства оккупационного правоохранителя.

Ранее в Силах обороны сообщалось, что оккупанты постоянно пытаются окружить Авдеевку, она может стать вторым Бахмутом.