



ISW: Россия может готовить атаку "под чужим флагом" в Белгородской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете допускают, что Россия готовит так называемую "атаку под чужим флагом" в Белгородской области.



"Кремль, похоже, создает информационные условия для атаки под чужим флагом в Белгородской области России, вероятно, в попытке восстановить общественную поддержку войны в Украине", - говорится в отчете.



Отмечается, что пропагандисты в РФ начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска "стремятся вторгнуться" в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что силам РФ необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения.



При этом аналитики подчеркивают: "Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах".