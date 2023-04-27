ISW: Российские ЧВК в Бахмуте состязаются, кто круче
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Эксперты Института изучения войны (ISW) в своем отчете назвали возможные последствия таких "состязаний"
Так, в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину от сотрудников ЧВК "Поток" утверждается, что представители "Газпрома" сообщили членам "Потока", что они будут подписывать контракты с Минобороны России, но затем заставили персонал подписать контракты с ЧВК "Редут".
Как сообщается, "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российской энергетической компании "Газпром". Однако российский блогер утверждал, что "Поток" – это не ЧВК, а подразделение БАРС. Персонал "Потока" также сообщил о плохом обращении со стороны боевиков ЧВК "Вагнера", которые угрожали расстрелять боевиков "Потока", если они отступят от линии соприкосновения.
Вскоре боевик "Вагнера" заявил, что бойцы "Потока" ночью покинули занимаемые позиции из-за нехватки боеприпасов. Эксперты ISW считают, что распространением ЧВК вокруг Бахмута создается искусственная конкуренция между ними, что уже негативно отражается на боеспособности и слаженности этих подразделений.
Ключевые выводы ISW:
- Россия, похоже, продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на оккупированных территориях Украины, чтобы облегчить заселение украинских территорий русскими.
- Комментарии, сделанные российскими официальными лицами, продолжают подчеркивать всепроникающую тревогу по поводу возможных контрнаступательных действий ВСУ.
- Председатель КНР Си Цзиньпин прямо признал суверенитет и независимость Украины, заявив, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности являются основой украинско-китайских отношений в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Украинские источники сообщили, что российские войска не вели наступательных операций на линии Купянск – Святово – Кременная.
- Войска РФ продвинулись в пределах Бахмута и к северу от Авдеевки.
- Российские блогеры продолжают спорить между собой об активности украинцев вдоль Днепра в Херсонской области.
- Российские власти начали рассылать повестку о постановке на воинский учет с угрозами "ограничительных мер".
- Российские источники утверждали, что ФСБ предотвратила попытку теракта в Крыму.