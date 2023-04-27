



ISW: Российские ЧВК в Бахмуте состязаются, кто круче

В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Эксперты Института изучения войны (ISW) в своем отчете назвали возможные последствия таких "состязаний"



Так, в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину от сотрудников ЧВК "Поток" утверждается, что представители "Газпрома" сообщили членам "Потока", что они будут подписывать контракты с Минобороны России, но затем заставили персонал подписать контракты с ЧВК "Редут".



Как сообщается, "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российской энергетической компании "Газпром". Однако российский блогер утверждал, что "Поток" – это не ЧВК, а подразделение БАРС. Персонал "Потока" также сообщил о плохом обращении со стороны боевиков ЧВК "Вагнера", которые угрожали расстрелять боевиков "Потока", если они отступят от линии соприкосновения.



Вскоре боевик "Вагнера" заявил, что бойцы "Потока" ночью покинули занимаемые позиции из-за нехватки боеприпасов. Эксперты ISW считают, что распространением ЧВК вокруг Бахмута создается искусственная конкуренция между ними, что уже негативно отражается на боеспособности и слаженности этих подразделений.



Ключевые выводы ISW:

Россия, похоже, продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на оккупированных территориях Украины, чтобы облегчить заселение украинских территорий русскими.

Комментарии, сделанные российскими официальными лицами, продолжают подчеркивать всепроникающую тревогу по поводу возможных контрнаступательных действий ВСУ.

Председатель КНР Си Цзиньпин прямо признал суверенитет и независимость Украины, заявив, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности являются основой украинско-китайских отношений в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинские источники сообщили, что российские войска не вели наступательных операций на линии Купянск – Святово – Кременная.

Войска РФ продвинулись в пределах Бахмута и к северу от Авдеевки.

Российские блогеры продолжают спорить между собой об активности украинцев вдоль Днепра в Херсонской области.

Российские власти начали рассылать повестку о постановке на воинский учет с угрозами "ограничительных мер".

Российские источники утверждали, что ФСБ предотвратила попытку теракта в Крыму.

Напомним, ранее группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.