ISW: Российская оборона “просела” на неожиданных участках фронта
Благодаря действиям украинских воинов РФ перебрасывает в район города Бахмут Донецкой области свои силы и закрепляет их там, несмотря на то, что ВСУ снизили темп проведения операций.
После того, как украинские войска возле Бахмута провели ряд операций, россияне перебросили в район города дополнительные части, в том числе для поддержки оборонительных операций. Вокруг населенного пункта были стянуты элитные формирования десантников. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны ISW.
“Украинские операции вокруг Бахмута стянули дополнительные российские части и формирования в район Бахмута и удержали российские силы в этом районе, что, вероятно, было одной из их главных целей”, – отметили аналитики.
В ISW добавили, что переброшенных в Бахмут военных РФ могла бы использовать для усиления обороны на юге или поддержки попыток наступления в Харьковской и Луганской областях.
Основные выводы:
- 4 августа украинские силы нанесли удар по российскому нефтяному танкеру с помощью морского беспилотника, что стало второй атакой на российские корабли в Черном море за два дня подряд.
- Украинские официальные лица уведомили моряков о том, что Украина может наносить удары по судам вблизи российских портов на Черном море – взвешенный ответ на продолжающиеся с 17 июля российские удары по Одессе – главному порту Украины.
- Украинские военно-морские удары, вероятно, являются частью преднамеренной кампании, направленной на создание благоприятных условий для более крупных контрнаступательных операций.
- Украинские силы продолжают стягивать российские войска в район Бахмута и закреплять их там, несмотря на замедление темпов украинских операций там.
- Украинские силы провели ограниченные наземные атаки на юге Украины 5 августа, что является частью украинских усилий по блокированию российской материально-технической базы и штабов в тыловых районах.
- Высокопоставленные чиновники из 40 стран, включая США, Китай и Индию, начали переговоры в Джидде, Саудовская Аравия, 5 августа, направленные на разработку набора ключевых принципов, которыми будет руководствоваться будущее урегулирование войны в Украине.
- Российские войска вели наступательные действия северо-восточнее Купянска, на рубеже Сватово – Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк, в западном приграничье Донецкой и Восточной Запорожской областей.
- Украинские войска вели наступательные действия на линии Сватово – Кременная, на линии Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на западе Донецко-Восточной границы Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись по линии Сватово – Кременная.
- Помилованные боевики группы “Вагнера” продолжают увеличивать уровень рецидивизма в России.
- Российские чиновники продолжают вывозить украинских детей из оккупированных регионов в Россию под видом летних каникул.