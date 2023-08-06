



ISW: Российская оборона “просела” на неожиданных участках фронта

Благодаря действиям украинских воинов РФ перебрасывает в район города Бахмут Донецкой области свои силы и закрепляет их там, несмотря на то, что ВСУ снизили темп проведения операций.



После того, как украинские войска возле Бахмута провели ряд операций, россияне перебросили в район города дополнительные части, в том числе для поддержки оборонительных операций. Вокруг населенного пункта были стянуты элитные формирования десантников. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны ISW.



“Украинские операции вокруг Бахмута стянули дополнительные российские части и формирования в район Бахмута и удержали российские силы в этом районе, что, вероятно, было одной из их главных целей”, – отметили аналитики.



В ISW добавили, что переброшенных в Бахмут военных РФ могла бы использовать для усиления обороны на юге или поддержки попыток наступления в Харьковской и Луганской областях.



Основные выводы: