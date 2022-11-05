



ISW: РФ пытается наступать в Донецкой области за счет мобилизованных

Силы РФ пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области.



Однако, как заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW), российским войскам не удастся добиться значительных успехов.



ISW привело заявление спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, который отметил наличие российских мобилизованных на Бахмутском направлении.



"Увеличенное количество личного состава на передовых позициях может позволить российским силам добиться некоторых успехов в регионе, но плохая подготовка, логистика и командование будут по-прежнему мешать им достичь значительных успехов в оперативном отношении, которые могут оказать существенное влияние на ход или исход войны", - считают аналитики.

