



ISW: РФ нужны КПП с оккупированными территориями по соображениям безопасности

Руководство РФ намерено сохранить контрольно-пропускные пункты между РФ и временно оккупированными территориями по соображениям безопасности. При этом чиновники РФ, судя по всему, не считают жителей оккупированной Украины гражданами России.

Такие выводи сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Аналитики отмечают, что согласно заявлениям российских военкоров, блокпосты на КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий", – отмечают в ISW.

По аналогии с усилением мер безопасности у Керченского моста Россия будет использовать КПП с другими оккупированными территориями по соображениям безопасности. Кроме того, они будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят как оккупационные власти, которыми они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", – пишут аналитики. .



Ключевые выводы

Кремль понизил в должности командующего Тихоокеанским флотом России Сергея Авакьянца на фоне текущей внезапной проверки готовности, которая началась 14 апреля. Непонятно, понизил ли Кремль Авакьянца из-за его плохой работы на текущих учениях или по другим причинам.

Известный российский военный блогер подверг критике использование российскими военными российских десантников (ВДВ), морской пехоты и сил спецназа как передовой пехоты в Украине.

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Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в Кременной районе.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали разведку северо-западнее Сватового.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области.

Российские войска продолжали оборонительные приготовления на юге Украины, опасаясь возможного украинского контрнаступления.

Возможно, Кремль ликвидирует или лишает приоритета официальные военные структуры, контролируемые Министерством обороны (МО), и разрешает частным военным компаниям (ЧИК) принимать своих солдат.

Российские оккупационные власти продолжают нацеливаться на украинскую молодежь для консолидации общественного контроля над оккупированными территориями.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что армия РФ, используя дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, таким образом пытается компенсировать нехватку высокоточных ракет.