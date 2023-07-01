



ISW: РФ не может вытеснить ВСУ с Антоновского моста из-за плохого командования

Российские войска не смогли вытеснить украинских защитников с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста (мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем). Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.



Как отметили аналитики, россиянам не удается пойти на прорыв, даже имея численное преимущество. По их мнению, ВС РФ предпринимают неудачные попытки наступления из-за плохого командования.



"Российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин", – отметили эксперты.



По данным ISW, украинских военных на позициях у моста меньше сотни.



Россияне нанесли удар баллистическими ракетами “Искандер” по восточному пролету Антоновского моста 30 июня, стараясь остановить продвижение ВСУ вперед.