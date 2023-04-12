



ISW: РФ использует "вагнеровцев", чтобы минимизировать потери армии под Бахмутом

В Минобороны РФ подтвердили, что боевики ЧВК "Вагнера" составляют основную часть войск, которые стремятся захватить Бахмут Донецкой области. В то время, как неуказанные подразделения ВДВ армии РФ обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города.



Российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на какие-либо значительные наступательные действия. Таким образом, Минобороны России намеревается использовать группу "Вагнера" для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди кадровой армии.



Это подтверждает предыдущие оценки экспертов ISW о том, что войска РФ стремятся использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу.



Ключевые выводы ISW:

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