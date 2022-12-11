



ISW: Путин может потерять поддержку из-за провалов на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку бывших "промежуточных лидеров "Л/ДНР" и ветеранов марионеточных республик из-за провалов армии на Донбассе.



Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



В отчете указывается, что бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин прямо раскритиковал Путина за то, что он не смог оттеснить украинские силы под Донецком из зоны действия артиллерийского огня, хотя Путин назвал защиту мирных жителей Донбасса одной из задач российской "специальной военной операции".



Кроме этого, бывший "министр безопасности "ДНР" Александр Ходаковский отметил возникающую критику в адрес Путина, отметив, что долгое правление Путина не было полностью успешным.



"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно прямолинейна по сравнению с их предыдущими нападками на Кремль. Эти явные нападки на Путина могут отражать раскол между провоенными сообществами "ДНР", ветеранов и Путиным", - пишет ISW.

