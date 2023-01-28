



ISW: Путин готов затянуть войну еще на полгода

Аналитики из Американского института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России Владимир Путин готов затянуть войну еще на шесть месяцев.



Как отметили аналитики, инсайдеры Кремля сообщили Bloomberg, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление, чтобы перехватить инициативу, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года.



Источники утверждают, что Путин стремится провести новое крупное наступление и что он считает, что терпимость России к принятию причинно-следственных связей позволит России выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи России до сих пор.



"Этот отчет согласуется с текущей оценкой и прогнозом ISW, что Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий - скорее всего, в Луганской области - в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины", - говорится в отчете ISW.