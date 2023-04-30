



ISW: Пригожин пытается использовать планы Путина по поводу военного руководства

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пытается использовать в свою пользу перестановку в военном руководстве России.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



В последнем интервью Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если им не начнут снабжать нужное количество боеприпасов. По его словам, в настоящее время "Вагнер" получает 800 из необходимых 4000 снарядов в день.



Кроме этого, в интервью он упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина - якобы они вместе придумали план задержки украинских сил в Бахмуте.



"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать его с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет расположение Путина", - отмечают аналитики.



Они также пишут, что таким образом, Пригожин, вероятно, пытается использовать перестановки в военном руководстве РФ, чтобы восстановить доступ к большему количеству боеприпасов.



Главные выводы Института:



Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил вывести боевиков из Бахмута, если российское военное командование не предоставит им больше боеприпасов.



Пригожин также продолжил попытку убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.



Пригожин предложил должность первого заместителя командующего войсками "Вагнера", возможно, с сарказмом, бывшему заместителю министра обороны России по тыловому обеспечению генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, который, как сообщается, был уволен с должности 27 апреля.



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