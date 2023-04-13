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ISW: Операция "русификации" оборачивается против РФ и Кремля
13.04.2023 07:46 Mignews.ua

ISW: Операция "русификации" оборачивается против РФ и Кремля

Так называемая кампания "русификации", которую Кремль пытается проводить на временно оккупированных территориях Украины, приносит вред самой РФ.

Такие выводы аналитиков Института изучения войны (ISW) содержатся в новом отчете.

Аналитики отмечают, что действия путинского режима усиливают пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России.

"Война против Украины дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой РФ. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее," пронзая русский внутренний пространство на долгие годы", - говорится в отчете.

Специалисты указывают, что российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "мишенями" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "переводит военное бремя "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".

В Институте изучения войны считают, что редкие случаи ксенофобии и расизма в РФ иллюстрируют суть внутренней "русификации".

В этом контексте аналитики напомнили, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у них "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".

Основные выводы ISW:

  • Российское провоенное сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости.
  • Войска РФ провели ограниченные наземные атаки вблизи Кременной.
  • Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте вокруг него, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Кроме того, захватчики продолжают строить оборонительные постройки в оккупированной Запорожской области и Крыму.
  • Российские чиновники продолжают продвигать закон, направленный на повышение эффективности вручения повесток и борьбу с уклонителями от призыва в армию.
Ранее отчет обнародовал Центр национального сопротивления. В нем подробно описываются масштабы незаконной депортации украинских детей из Донбасса в РФ.

К слову, россияне выстроили три уровня обороны в Запорожской области (подробнее можно посмотреть на карте боев от ISW). 

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