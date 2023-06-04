



ISW объяснил, почему Пригожин хочет отправить своих бойцов под Белгород

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин практически наперекор военному командованию РФ угрожает отправить своих наемников в Белгородскую область без их согласия. Это может быть вызвано желанием пропиариться, а также отправить силы в регион с относительно меньшим масштабом боевых действий.

Так считают аналитики Института изучения войны, говорится в отчете ISW.



Данные заявления Пригожина были озвучены на фоне общего недовольства россиян вопросами безопасности в Белгородской области и приграничных районах в целом. По словам Пригожина, вагнеровцы не будут ждать приглашения или разрешения Минобороны РФ для защиты этой области, если министерство не решит вопрос угрозы безопасности региона”.



Оправдывая свои угрозы, глава ЧВК заявил, что "Вагнер" стремится "защитить российской народ", подразумевая, что его ЧВК возьмет на себя роль защитника границы, чем должно заниматься Министерство обороны страны.



"Угрозы Пригожина основаны на жалобах других видных деятелей информационного пространства на то, что российские власти недостаточно сделали для защиты приграничных территорий от последствий войны, и отражают нынешнюю потерю Пригожиным информационной инициативы", – отмечают аналитики.

Также в Институте изучения войны рассматривают заявления главаря вагнеровцев как возможное стремление взять на себя основную или исключительную ответственность за ось на украинском театре военных действий после штурмов Бахмута.



"Пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как линию фронта, которую достаточно легко защищать, поскольку рейды в Россию до сих пор происходили в крайне ограниченных масштабах", – говорится в отчете.



Эксперты полагают, что размещение "вагнеровцев" на границе с Белгородом позволило бы Пригожину сохранить свою позицию командующего передовыми силами без изнурительных требований проведения лобовых атак против сильно укрепленного украинского города.



"Вызывает удивление явная угроза Пригожина провести военные действия, пусть даже оборонительные, на территории России без разрешения Минобороны России”, – добавляют в ISW.



Так, отмечается в материале, это означает, что Пригожин считает себя способным использовать верные ему крупные вооруженные силы по своему усмотрению и вне контроля официальных российских вооруженных сил. Аналитики также обращают внимание, что российский президент Владимир Путин должен был бы иметь "огромную уверенность в личной лояльности Пригожина к себе, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации".

Ключевые выводы отчета ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обострил свою вражду с Минобороны РФ, вероятно, надеясь возобновить критику российского военного руководства и преуменьшить продолжающийся конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Громкие заявления Пригожина также, вероятно, являются попыткой сохранить его повышенную инициативу в российском информационном пространстве после якобы "захвата" Бахмута.

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