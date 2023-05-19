



ISW о Бахмуте: Пригожин признал провал "вагнеровцев" и винит Минобороны РФ

Наемники ЧВК "Вагнер" не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Это признал основатель российской ЧВК Евгений Пригожин и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.



На это указывают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Так, "вагнеровцы" давно заявляли о планах окружить Бахмут и заманить в ловушку силы ВСУ, но отпор и активная оборона украинских защитников не позволили им это осуществить.



Аналитики Института изучения войны ранее оценивали, что войска РФ вряд ли смогут окружить Бахмут после того, как захватчики совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года.



"Пригожин, вероятно, ожидал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за страха неминуемого окружения, и даже предложил разрешить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта", - говорится в публикации.



Однако Силы обороны Украины продолжали защиту наземных коммуникаций к западу от Бахмута, что вынуждало "вагнеровцев" вести боевые действия в городских условиях и пробиваться прямо через сам город.



Признание Пригожина также подтверждает заявления украинских официальных лиц о том, что "вагнеровцы" теряют инициативу на поле боя.



Связанные с Пригожиным и его наемниками блогеры обвиняют российские регулярные войска в военных неудачах в Бахмуте и его окрестностях.



Пригожин напрямую обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба РФ генералу Валерию Герасимову с просьбой удержать Сакко и Ванцетти еще как минимум несколько дней. "Повар Путина" также обвинил Герасимова в отступлении войск РФ с флангов Бахмута..



Российский блогер, связанный с ЧВК "Вагнера", заявил 18 мая, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимых для защиты флангов Бахмута. "Военкор" утверждал, что российские воздушно-десантные войска пытались занять территорию в "серой зоне", и украинские силы немедленно пресекли их действия артиллерийским огнем, лишив оккупантов возможности двигаться и закрепиться в намеченном месте.



В ISW отмечают, что попытки Пригожина обвинить российских военных в неудачах вокруг Бахмута вынуждают некоторых ультранационалистов в РФ обвинять его в использовании битвы за город для удовлетворения своих личных амбиций.



Ранее аналитики оценивали, что "российские лидеры (силовики)" пытаются дискредитировать Пригожина, обвиняя его в попытке использовать победу в Бахмуте для продвижения своих политических устремлений в РФ.



Ключевые выводы

Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута в контратакующих действиях 18 мая.

Украинские официальные лица указали, что украинские силы перехватили инициативу на поле боя в районе Бахмута.

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Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные отбили 18 мая все атаки россиян в Бахмуте. При этом под городом есть продвижение.