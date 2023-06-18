ISW назвали четыре участка фронта, где ВСУ идут в контрнаступление
Украинские военные в субботу, 17 июня, продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта. Об этом говорится в новой сводке ISW.
По данным аналитиков, Министерство обороны России и другие российские источники утверждают, что украинские силы провели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной Луганской области.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники утверждают, что украинские силы атаковали северные и южные окраины Бахмута.
Министерство обороны РФ и другие российские источники также утверждают, что российские силы отбили ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
По данным ISW, украинские военные продолжали контрнаступательные операции на юг, юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.
Украинские силы также проводили контрнаступательные операции на юго-запад и юго-восток от Орехова на западе Запорожской области.
Маляр также заявила, что украинские силы продвинулись до двух километров в нескольких направлениях на юге Украины.
16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:
- Новоданиловка-Роботино (в сторону Токмака, Запорожская область),
- Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей),
- к востоку от населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,
- в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.