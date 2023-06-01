



ISW: Кремль хочет заменить "вагнеровцев" на "кадыровцев". Кадыров не решается

В войне против Украины Кремль хочет заменить "вагнеровцев" на "кадыровцев". Однако Кадыров не решается бросать свои силы в Украину для наступления. Такие выводы делают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Кремль решил бросить в Украину на замену "вагнеровцам" подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова для продолжения наступления, при этом сам он не решается задействовать свои силы для таких операций, говорится в отчете.



Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, вероятно, получил от Кремля приказ начать наступательные операции в Украине после вывода "вагнеровцев" из Бахмута.



Он заявил 31 мая, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области Украины. Также Кадыров рассказал, что его подразделениям необходимо начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов".



По его словам, чеченский отряд специального назначения "Ахмат" (спецназ) и полк специального назначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление юго-западнее Донецка.



В Минобороны РФ также заявили, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" вели наступательные действия на Марьинском направлении.



Кадыров отметил, что российское военное командование приказало Росгвардии и "ахматовцам" начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях.



Глава Чечни также заявил, что эти подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступательным действиям, и что наступательные действия подразделений "Ахмат" начались до того, как Силы обороны Украины перешли в контрнаступление.



Эксперты ISW отмечают, что пока не обнаружили признаков чеченских наступательных операций в Запорожский и Херсонских областях.



Заявленное возвращение чеченских сил к наступательным операциям вырвет кадыровцев из почти годичного перерыва в участии в высокоинтенсивных боевых действиях в Украине.



Так, чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в штурмах Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области.



Аналитики Института изучения войны фиксировали, как кадыровцы действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.



Кадыров утверждал, что 3300 военнослужащих полка "Север-Ахмат" находились в Чечне по состоянию на 8 мая. По оценке ISW, он, возможно, консервировал свои силы, а не отправлял их на передовую.



"Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой наряду с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы", - говорится в отчете.



Ключевые выводы

Кремль, возможно, пытается вновь представить кадыровцев в качестве главной наступательной силы после того, как "вагнеровцы" отошли с линии фронта.

Кремль также может пытаться разорвать отношения Кадырова с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и вновь подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами.

Официальные российские ответы на недавние атаки на РФ, вероятно, остаются недостаточными, чтобы удовлетворить стремление российского ультранационалистического информационного пространства к эскалации войны.

Войска РФ нанесли наземные удары северо-западнее Сватово и южнее Кременной.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка - Донецк.

Войска РФ продолжают концентрироваться на юге Украины.

Судя по всему, Госдума РФ рассматривает меры по легализации призыва на военную службу российских мужчин, находящихся или ранее находившихся в заключении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть новый способ репатриации украинских детей, похищенных Россией.

Потери "вагнеровцев и Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерении вывести своих наемников с территории Бахмута уже 1 июня.



Комментируя заявление "повара Путина", спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что террорист пытается сохранить остатки своей ЧВК, поскольку понимает, что несколько недель на Бахмутском направлении могут прекратить существование его организации.



Так, по оценкам Минобороны Украины, на Бахмутском направлении оккупанты потеряли около 70 тысяч личного состава. В США оценивали потери российских захватчиков нам в 100 тысяч. Сам Пригожин утверждал, что в боях уничтожено около 20 тысяч его наемников.



В самом же Бахмуте на окраинах города остаются украинские защитники. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, ВСУ приостановили наступательный потенциал врага на Бахмутском направлении. Так, в настоящее время стороны готовятся к продолжению борьбы.



Оккупанты в это время занимаются перегруппировкой войск, заменяя "вагнеровцев" на регулярные войска. Бойцы ВСУ мешают россиянам реализовывать свои планы. Благодаря тому, что наши военные заняли часть высот вокруг города, им успешно удается усложнять задачи врагу.